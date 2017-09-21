В соцсетях высмеяли наряд Меланьи Трамп: Одеяло с руками – ФОТО

2017-09-21 16:38 | www.oxu.az | 3

Первая леди США Меланья Трамп стала объектом насмешек в социальных сетях за наряд, выбранный для выступления перед жёнами лидеров стран-участниц 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Супруга президента надела на мероприятие ярко-розовое платье свободного кроя от испанского дома моделей Delpozo.

Как передает Oxu.Az, некоторые сравнивали первую леди с "черничной девочкой" из фильма "Чарли и шоколадная фабрика". Другим пользователям платье Меланьи напомнило уютное одеяло с руками.

По мнению некоторых пользователей, супруга президента напоминала воздушный шар. Нашлись и те, кто объяснил выбор Меланьи стремлением во всём походить на мужа, в связи с чем ей пришлось набрать лишний вес и наложить макияж оранжевого оттенка.

Стоит отметить, что неодобрение нарядов первой леди случалось и ранее. К примеру, в штат Техас, где была объявлена зона стихийного бедствия из-за урагана "Харви", Меланья Трамп прибыла в туфлях Manolo Blahnik на 12-сантиметровых каблуках.

Н.О.