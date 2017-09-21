Кабмин Азербайджана рассмотрел проект госбюджета на 2018 г.

2017-09-21 18:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Артура Раси-заде были рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года.

Также обсуждались проект концепции социально-экономического развития Азербайджана на 2018 год и последующие три года, проекты ряда нормативно-правовых документов, входящих в бюджетный пакет.

Об этом говорится в сообщении Кабмина, распространенном в четверг.

На заседании с докладами по стоящим на повестке вопросам выступили министр финансов Самир Шарифов и министр экономики Шахин Мустафаев.

В выступлениях было отмечено, что проект госбюджета на следующий год составлен на основе успехов, достигнутых благодаря успешной экономической политике, проводимой в стране под руководством Президента Азербайджана, и с учетом идущих в мире глобальных финансовых и экономических процессов.

При подготовке проекта за основу взята социальная направленность госбюджета, внимание уделено таким факторам, как постоянное улучшение материального благосостояния народа, обеспечение оборонной мощи и безопасности государства, поддержка развития ненефтяного сектора.

После широких обсуждений «Проекты госбюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2018 год и показатели сводного бюджета на последующие три года» и «Концепция экономического и социального развития Азербайджана на 2018 год и последующие три года и прогнозируемые показатели», подготовленные на основе государственных программ совместно с министерствами, комитетами, управлениями и организациями, были одобрены и принято решение о представлении документов, входящих в бюджетный пакет, Президенту Азербайджана в соответствии с законом «О бюджетной системе».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)