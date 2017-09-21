Каждое соревнование, организованное Азербайджаном, проходит великолепно - главный тренер сборной Турции (ФОТО)

2017-09-21 18:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан покажет великолепный уровень организации спортивных соревнований, сказал в четверг журналистам главный тренер женской сборной Турции по волейболу Джованни Гуидетти.

"Каждое соревнование, организованное Азербайджаном, проходит великолепно. Думаю, так будет и в этот раз. Арена просто великолепная, и я надеюсь, что зал будет заполнен болельщиками, причем не только на матчах сборной Азербайджана, но и на остальных играх", - сказал Гуидетти.

Коснувшись соревнования, Гуидетти отметил высокую конкуренцию и пожелал азербайджанским волейболисткам занять первое место в своей группе.

"В нашей группе три сильные команды (Россия, Турция и Болгария), и очень сложно прогнозировать какие-либо результаты. Победители нашей группы встретятся с квалифицировавшимися из группы, где играет Азербайджан. Верю, что ваши волейболистки смогут занять первое место в группе, но не стоит забывать, что Польша и Германия также очень сильные команды", - сказал главный тренер.

Коснувшись фаворитов, Гуидетти отметил, что в этом году их немало.

"Кроме тех команд, что я уже перечислил, это сборная Голландии, которая сейчас, на мой взгляд, находится в лучшей форме. Также стоит отметить Италию и Сербию, несмотря на то, что они столкнулись с проблемами при формировании состава, - были скандалы с допингом у некоторых спортсменок, также есть травмированные волейболистки. Думаю, что две команды из сборных Болгарии, Турции, России и Азербайджана пройдут в полуфинал, а те, кто не пройдет, будут сильно разочарованы. Думаю, что нас ожидают великолепные матчи", - сказал Гуидетти.

Чемпионат Европы по волейболу, который организует Азербайджан совместно с Грузией, стартует 22 сентября. Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября.

Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки пройдут в Баку (Национальная арена гимнастики, группы A и C), Гекгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа D) и Тбилиси (Дворец спорта, группа B). Начиная с раунда play off, все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и матч за "золото" пройдут только в Баку.

В соревновании примут участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе А выступят команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе В - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе С - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе D - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии. Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)