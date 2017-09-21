Минобразования направило азербайджанцам Грузии более 11 тысяч учебников

2017-09-21 16:44 | www.oxu.az | 3

Министерство образования Азербайджанской Республики продолжает принимать меры по обеспечению учебниками на азербайджанском языке наших соотечественников, проживающих в Грузии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, министерство на 2017/2018 учебный год отправило в азербайджаноязычные школы в Грузии 11 500 единиц 11 наименований книг по азербайджанскому языку и литературе, а также методические пособия для учителей. При посредничестве посольства Азербайджана в Грузии эти пособия 21 сентября были переданы министерству науки и образования этой страны. Эти книги будут розданы азербайджаноязычным школам страны министерством образования и науки Грузии.

На церемонии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, атташе посольства по гуманитарным и культурным вопросам Самита Агаева, сотрудники министерства образования и науки Грузии Гоорги Гургенидзе, Нана Гиласониа.

Было отмечено, что министерство образования Азербайджана до сегодняшнего дня направило нашим соотечественникам в Грузии около 85 тысяч учебников и методических пособий. Эти учебники играют важную роль в повышении знаний наших соотечественников об истории, языке, литературе и культуре Азербайджана.

Книги за несколько дней будут распределены по школам.

Посол Дурсун Гасанов в интервью журналистам сказал, что фундамент этой традиции был заложен с 1994 года: "Сегодня президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику. Президент Азербайджана постоянно держит в центре внимания наших соотечественников, живущих в этой стране. Увеличение количества новых учебников подтверждает это еще раз".