Путин пошутил над матерными постами в «Твиттере» – ВИДЕО

2017-09-21 16:50 | www.oxu.az | 4

Во время обсуждения новой разработки «Яндекса» президент РФ Владимир Путин пошутил над обилием нецензурных постов в социальной сети «Твиттер», передает Oxu.Az cо ссылкой на Life.

«В "Твиттере" много разговоров — отфильтровали все нецензурные выражения», — заявил разработчик, рассказывая о процессе обучения голосового помощника «Алиса».

«И ничего не осталось», — с ходу пошутил Путин.

Напомним, что в честь 20-летия компании «Яндекс» её посетил российский лидер Владимир Путин.





Н.О.