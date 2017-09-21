Закир Гасанов: Наносите врагу максимально серьезные потери

2017-09-21 16:56 | www.oxu.az | 4



Расширенное заседание коллегии министерства обороны Азербайджана, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений, проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц. На заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных сил в зимнем периоде обучения 2017-го года». Подведя также итоги учений, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, были успешно достигнуты и выполнены.

Высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командного состава соответствующие задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами.

Министр обороны особо обратил внимание участников заседания на выступление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он коснулся военного преступления вооруженных сил Армении на линии соприкосновения и освобождение части территории в результате успешного контрнаступления подразделений нашей армии и других затронутых им вопросов. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы должны руководствоваться темами, которых коснулся президент в своем выступлении в ежедневной деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что мнения Верховного главнокомандующего, высказанные в связи с нагорно-карабахской проблемой, являются задачей для Армии и прямым приказом для всего личного состава. Вооруженные силы Азербайджана оснащены самым современным и высококачественным вооружением и техникой. Это является самым высоким вниманием и заботой, оказанной армии Верховным главнокомандующим.

Коснувшись текущей обстановки в прифронтовой зоне, министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

Н.О.

