Представлен новый клип азербайджанского солиста группы Enbe Orkestri – ВИДЕО

2017-09-21 17:03 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский солист известной турецкой группы Enbe Orkestri Фарид Мард представил свой новый клип.

Об этом Oxu.Az сообщил сам певец.

«Слова и музыку написал я сам. Я принял решение снять клип на свою песню 2012 года «Ritmini tutdum» из снятых мною самим кадров. Когда я жил в Азербайджане, эту песню с успехом крутили на радио и телевидении».

Отметим, что Фарид Мард работает в Enbe Orkestri с 2015 года.

Enbe Orkestri - группа, состоящая из музыкантов Турции и других стран. Она выступала на одной сцене с такими знаменитостями, как Барри Уайт, Ричард Клайдерман, Кристиан Адам, Горан Брегович, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и т.д.

Айтен Садыгзаде

