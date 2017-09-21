Habur Sınır Kapısı Kapatılacak

2017-09-21 17:16 | www.trend.az | 1

Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referandum öncesi bölgede tansiyon yükselirken, hükümet olası gelişmelere karşı çok seçenekli bir plan hazırladı. Bu kapsamda Kuzey Irak ekonomisinin can damarı olan habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da seçenekler arasında bulunuyor. Bu plan doğrultusunda Irak ile ticarette bölgesel yönetimi by-pass edecek alternatif güzergâhlar üzerinde çalışılıyor.

"ONLARA ZARAR VERİR"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci referandum kararında ısrarcı olmanın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ciddi zarar vereceğini belirterek "IKBY ile 2.5 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Habur'un kapatılması da seçenekler arasında. Bölgesel yönetimin iki önemli ticari partneri var; bunlar Türkiye ve İran. Dolaysıyla buradaki baskı ve kararlılık IKBY için üstesinden gelemeyeceği bazı maliyetler doğuracaktır" diye konuştu.

ESENDERE ALTERNATİFİ

Hükümet Habur'un kapatılması durumunda Irak ile olan ticaretin zarar görmemesi için alternatif ticaret güzergâhları üzerinde de çalışma yürütüyor. Irak ile ticarette hava taşımacılığına ağırlık verilmesi ve Esendere Sınır Kapısı gibi bölgesel yönetimi bypass edecek sınır kapılarına ağırlık verilmesi seçenekleri masada bulunuyor. Türkiye'nin Kuzey Irak ile ticaret hacmi 2.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Sene sonuna kadar bu rakamın 3 milyar doları bulması bekleniyor. Türkiye'nin Irak'la olan ticaret hacminin ise yılsonunda 8 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

KUZEY IRAK İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Bağdat'taki merkezi hükümetle ihtilaf halinde olan IKBY için Habur Sınır Kapısı kritik önem taşıyor. IKYB'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olan Habur Sınır Kapısı üzerinden sağlanan ticaret, bölgesel yönetim için hayati önem taşıyor. Habur Sınır Kapısı'nda yılda ortalama 4 milyon yolcu, 1.4 milyonu TIR olmak üzere toplam 2 milyon araca hizmet veriliyor. Toplam 24 adet peron bulunan sınır kapısında 2 adet X-Ray tarama cihazı, 3 bin 500 metrekarelik ticari ve 6 bin metrekarelik idari bina bulunuyor. (Sabah)