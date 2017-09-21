Водители судов должны будут получить водительское удостоверение

2017-09-21 17:17 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане водители малогабаритных судов должны будут получить водительское удостоверение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в изменениях в закон Азербайджанской Республики «О правилах плавания в территориальных водах Азербайджана».

Согласно изменениям, водители малогабаритных судов для управления этими судами должны будут иметь водительское удостоверение, выданное Государственной службой контроля за малогабаритными судами и спасения на водах.

Э.А.

