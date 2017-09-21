КС Испании оштрафовал членов правительства Каталонии за организацию референдума

2017-09-21 19:11 | www.trend.az | 5

Пленум Конституционного суда Испании единогласно постановил оштрафовать причастных к организации референдума о независимости Каталонии за неподчинение его решениям, запрещавшим проведение плебисцита, передает в четверг ТАСС.

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По информации издания, глава департамента экономики автономии Жозеп Мария Жове приговорен к ежедневной уплате 12 тысяч евро, а 15 членов территориальных администраций провинции - к шести тысяч евро штрафа до тех пор, пока они не подчинятся центральному правительству.

Все они могут избежать наказания в случае, если откажутся от своих действий в течение 24 часов с момента публикации решения. В противном случае начисление штрафов начнется в 10 часов утра, следующего за днем вынесения вердикта.