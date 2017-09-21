В Мингячевирском государственном университете запретили хиджаб

2017-09-21 17:27 | www.oxu.az | 4

Ректор Мингячевирского государственного университета Акиф Гаджиев, выступая перед учащимися 18 сентября, сказал, что студенток в хиджабах не будут пускать на занятия.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе университета Lent.az сделали официальное заявление по этому поводу.

В заявлении говорится, что согласно пункту 1.7 Устава Мингячевирского государственного университета, форма одежды учащихся определяется решением Научного совета.

«В соответствии с этим, в 10-ом абзаце пункта 2.3. «Внутренних правил дисциплины учащихся», запрещается приходить в учебное заведение в хиджабе и с другими религиозными атрибутами, а также с бородой», - говорится в заявлении.

Э.А.

