Трамп призвал Великобританию усилить давление на КНДР

2017-09-21 19:13 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в среду призвал Лондон усилить давление на КНДР, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома, распространенное в четверг.

"Президент Трамп попросил Соединенное Королевство усилить давление на Северную Корею, чтобы добиться ее денуклеаризации", - отметили представители администрации.

Кроме того, Трамп и Мэй "обсудили способы по прекращению дестабилизирующего влияния в Сирии и Ираке", а также дальнейшие шаги в рамках выполнения ядерного соглашения с Тегераном.

Лидеры обеих стран обменялись мнениями о том, как улучшить сотрудничество Лондона и Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом, в том числе с распространением экстремистских идей в интернете. В завершение Мэй проинформировала Трампа о том, как протекает процесс выхода Великобритании из Евросоюза.