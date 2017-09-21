США были самой изолированной страной на Генассамблее ООН - Рухани

2017-09-21 19:17 | www.trend.az | 4

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США на фоне критики американской администрации соглашения по иранскому атому были самой изолированной страной на Генассамблее ООН, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Рухани в четверг вернулся в Тегеран из Нью-Йорка, где принял участие на ГА ООН, выступив с речью в защиту соглашения по иранскому атому и раскритиковав президента США Дональда Трампа, назвав его речь в ООН невежественной, абсурдной и полной ненависти.

По словам Рухани, заявления президента США против ядерного соглашения противоречат положительной позиции, занимаемой странами ООН по отношению к ней. "Он заявил, что договор плохой, но все страны называют соглашение хорошим", - заявил президент Ирана, отметив, что сделка не может быть пересмотрена.

"Совершенно очевидно, что США оказались в одиночестве. Америка была самой изолированной страной", - отметил Рухани.

Президент США Дональд Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.