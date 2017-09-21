Ещё один филиал в режиме 24/7!

2017-09-21 17:34 | www.oxu.az | 4

Учитывая многочисленные обращения клиентов, Expressbank переводит ещё один свой филиал в режим 24/7. Отныне филиал Ахмедлы, расположенный по адресу ул. М.Хади, 31 (главный выход метростанции "Ахмедлы"), будет обслуживать клиентов 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Здесь клиенты могут легко воспользоваться такими банковскими услугами, как выгодный обмен валюты, срочный денежный перевод и совершать различные расчётно-кассовые операции.

Напомним, что филиал "Насими", находящийся в центре города по адресу пр. Бюль-бюля, 29, также готов к обслуживанию жителей и гостей столицы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В определённых же зонах 24/7 филиалов МХД, "Эльмляр", "Ясамал", "Нефтчиляр" клиенты могут в любое время обналичить средства либо пополнить счёт, а также совершить операции по вкладу на депозитный счёт, оплатить коммунальные и прочие услуги в оперативной и удобной форме при помощи АТМ и терминалов ExpressPay.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционирует около 80 банкоматов, 7000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.