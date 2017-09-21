В Ростове-на-Дону горит отель: Люди выпрыгивают из окон – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-21 17:42 | www.oxu.az | 5

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в результате пожара погиб один человек. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

"Пять человек — девочки — выпрыгивали со второго этажа. Парни их ловили на руки и клали на землю. Никто из них не пострадал. Рядом с местом пожара лежит труп, накрытый пленкой", — рассказал РИА Новости очевидец.

Н.О.