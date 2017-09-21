Один из заводов SOCAR Polymer готов на 91% (ФОТО)

2017-09-21 19:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству полипропиленовой установки в рамках проекта SOCAR Polymer в Сумгайыте завершены на 91 процент, говорится в сообщении азербайджанской госкомпании SOCAR в четверг.

В сообщении отмечается, что сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и руководство компании посетили ряд объектов в Сумгайыте.

"Строительство установок по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году в рамках проекта SOCAR Polymer, завершено на 91 и 71 процент соответственно", - говорится в сообщении.

Также руководство компании приняло участие в церемонии открытия административного и бытового здания на производственной площадке полимеров завода "Этилен-Полиэтилен".

"Капитальный ремонт здания по новому проекту стартовал в 2016 году. Ремонт и установка системы отопления были осуществлены в рамках совместного проекта SOCAR и Бакинского офиса ООН. При облицовке фасада были применены специальные изоляционные материалы с целью экономии энергоресурсов. Для внутреннего освещения были установлены солнечные панели мощностью 10 Квт/час", - говорится в сообщении.

Также состоялась церемония ввода в эксплуатацию после капремонта площадки механической переработки завода и открытия новой установки для очистки бытовых и промышленных вод, строительство которой началось в ноябре 2016 года.

"Капитальный ремонт завода, стартовавший 10 августа текущего года, был завершен накануне, в День нефтяника. В рамках проекта модернизации завода "Этилен-Полиэтилен", который будет поэтапно осуществляться до 2019 года, продолжаются работы по модернизации технологических установок, строительству новых установок и вспомогательных площадок", - говорится в информации.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)