Трамп планирует дополнительные санкции против КНДР

2017-09-21 19:27 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал дополнительные санкции в отношении КНДР, передает РИА Новости.

"Да, мы введем дополнительные санкции против КНДР", - сказал он перед встречей с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Нью-Йорке.

Фрагмент общения Трампа с журналистами опубликовал в своем Twitter телеканал CBS.

​КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.