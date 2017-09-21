В структуру Кабмина внесены изменения

2017-09-21 17:50 | www.oxu.az | 4

Кабмин внес изменения в ряд своих решений с целью выполнения указа президента Азербайджана «Об утверждении структура Аппарата Кабинета министров Азербайджана» от 23 августа 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, таким образом, аппарат Кабмина имеет следующую структуру:

Отныне экономический отдел будет называться отделом по финансовым и экономическим вопросам, отдел по социальным вопросам - отделом по гуманитарным и социальным вопросам, отдел по внешнеэкономическим вопросам – отделом международных связей, отдел промышленности и энергетики - отделом по промышленным и энергетическим вопросам, отдел нефти и химии – отделом по нефтяным и химическим вопросам, аграрно-промышленный отдел – отделом по сельскохозяйственным вопросам, экологический отдел – отделом по экологическим вопросам, отдел оборонной промышленности - отделом по вопросам безопасности и обороны.

Кроме того, отдел строительного и коммунального хозяйства стал отделом по вопросам коммуникаций, строительному и коммунальному хозяйству, отдел регионального развития – отделом по вопросам регионального развития, отдел по международным кредитам и помощи - отделом по работе с международными финансовыми организациями, отдел по проблемам беженцев, вынужденных переселенцев и миграции – отделом по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, общий отдел – отделом по работе с документами и обращениями граждан.

Наряду с этим назначены новые руководители двух отделов - завотделом по вопросам коммуникаций, строительному и коммунальному хозяйству Кабмина стал Шахин Салахов, завотделом по вопросам безопасности и обороны - Гулу Имангулиев.