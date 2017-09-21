Милли Меджлис: Армянские депутаты примут участие на завтрашней конференции в Баку

2017-09-21 18:00 | www.oxu.az | 4

В конференции Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест», которая пройдет завтра в Милли Меджлисе Азербайджана, примут участие и депутаты парламента Армении Армен Ашотян и Мане Тандилян.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал депутат Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в ПА Евронест Фуад Мурадов.

По словам Мурадова, у него нет информации о времени прибытия армянских депутатов в Баку.

Глава пресс-службы ММ Акиф Таваккюльоглу также сообщил АПА об отсутствии точной информации о прибытии депутатов парламента Армении в Баку.

«Согласно имеющейся у меня информации, ожидается участие армянских депутатов в завтрашней конференции», - сказал он.

Отметим, 22 сентября в Баку в рамках ПА «Евронест» будет проведена конференция на тему «Роль парламентов в стимулировании гендерного равенства и здоровья женщин в рамках 3-х и 5-х Целей устойчивого развития в странах Восточного партнерства».

В качестве организаторов мероприятия выступают ММ Азербайджана, Комитет ПА Евронест по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, Бакинский офис ООН и Парламентский форум Европы по населению и развитию.

В форуме примут участие депутаты Европарламента и стран-членов ПА Евронест, представители ООН, Межпарламентского союза форума Европарламента по населению и развитию, а также международные эксперты.

Н.О.

