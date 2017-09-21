Ущерб от урагана "Харви" составил почти $600 млн

2017-09-21 19:35 | www.trend.az | 4

Ущерб от урагана "Харви", который обрушился 25 августа на побережье штата Техас, оценивается в 593 миллионов долларов, передает в четверг ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

По оценке страховой компании Allstate, размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения принадлежащей им собственности.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.