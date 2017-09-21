Расширение Сангачальского терминала в рамках "Шах Дениз-2" практически завершено (ФОТО)

2017-09-21 19:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Работы по расширению Сангачальского нефтегазового терминала в рамках второй фазы разработки азербайджанского месторождения "Шах Дениз" завершены на 99,8 процента, говорится в сообщении азербайджанской госкомпании SOCAR в четверг.

В сообщении отмечается, что сегодня терминал посетили представители компании SOCAR Midstream Operations ("дочка" SOCAR).

"Строительно-монтажные работы по расширению Сангачальского терминала продолжаются быстрыми темпами. По состоянию на сентябрь 2017 года эти работы завершены на 99,8 процента. В настоящее время работы на всех основных и вспомогательных технологических площадках, за исключением резервуарного парка, находятся на этапе завершения. Завершающие работы по проекту продолжаются согласно графику", - говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)