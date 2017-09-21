29 российских солдат попали в окружение ИГ

2017-09-21 18:10 | www.oxu.az | 5

Взвод российской военной полиции на несколько часов был заблокирован в Идлибе в Сирии. На российских военных напали террористы из «Джабхат ан-Нусры», а обороняться им помогал отряд из племени Муали, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Взвод российской военной полиции из 29 человек оказался заблокированным террористами запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе, который объявлен зоной деэскалации конфликта в Сирии. Об этом говорится в заявлении начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского журналистам, поступившем в РБК.

«В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации», - сказал Рудской.

По его словам, для освобождения российских полицейских была сформирована специальная группа. С ее помощью российские полицейские смогли отразить атаку террористов. Во время боя российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронированным объектам террористов с предельно малых высот, рассказал Рудской.

Н.О.

