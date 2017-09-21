Парламент Турции проведет внеочередное заседание в преддверии референдума в Эрбиле

2017-09-21 20:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Великом национальном собрании (парламенте) Турции 23 сентября пройдет внеочередное заседание в связи с референдумом о независимости, запланированным в Курдской автономии Ирака, передает в четверг Habertürk.

"В субботу в парламенте будет проведено заседание", - заявил председатель фракции Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Текст: Талех Агавердиев)