Парламент Турции проведет внеочередное заседание в преддверии референдума в Эрбиле

2017-09-21 20:14 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В Великом национальном собрании (парламенте) Турции 23 сентября пройдет внеочередное заседание в связи с референдумом о независимости, запланированным в Курдской автономии Ирака, передает в четверг Habertürk.
"В субботу в парламенте будет проведено заседание", - заявил председатель фракции Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ, отвечая на вопросы журналистов.
Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.
«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.
(Текст: Талех Агавердиев)