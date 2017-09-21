В Азербайджане сократится число предметов на вступительных экзаменах в вузы

2017-09-21 20:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) в четверг прошла встреча с участием председателя Совета директоров ГЭЦ Малейки Аббасзаде, других должностных лиц центра и делегации во главе с заместителем министра образования Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в ходе встречи было проведено итоговое обсуждение новой модели выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования (11-летнего), вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, внедрение которых предусмотрено в 2019 году, и была достигнута общая договоренность.

Было отмечено, что начиная с 2009 года в общеобразовательных учреждениях республики внедряются новые учебные программы (куррикулумы) и применяются учебники, разработанные в соответствии с новыми стандартами содержания, а в учебном процессе применяются новые средства оценивания. Учитывая это, экзамен по итоговому оцениванию знаний учащихся на уровне общего среднего образования (9-летнего) в 2017 году также был проведен на основе новых правил. А с 2019 года на выпускных экзаменах на уровне полного среднего образования, а также вступительных экзаменах в вузы и ссузы будут использованы средства оценивания, разработанные на основе новых образовательных стандартов.

Согласно новой модели, выпускные экзамены на уровне полного среднего образования, как и было до сих пор, будут проводиться по трем предметам, число сдаваемых предметов на вступительных экзаменах в вузы сократится с пяти до трех, а также при приеме будут учитываться результаты выпускных экзаменов. Абитуриенты будут принимать участие в конкурсе по приему в вузы на основании общих результатов выпускных и приемных экзаменов. То есть, как и в нынешней модели приема, конкурс по поступлению на специальности, требующие специальных навыков, и в средние специальные учебные заведения будет проводиться на основании результатов выпускных экзаменов.

В ближайшее время министерство образования и ГЭЦ выступят с совместным заявлением о новой модели.

Отметим, что с целью оказания помощи учащимся и абитуриентам, которые будут сдавать экзамен через два года, ГЭЦ в этом учебном году на основе новой модели начнет проводить пробные экзамены, мониторинговые экзамены по английскому, издавать методические пособия, что обеспечит более качественную подготовку абитуриентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)