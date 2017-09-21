В Кабинете министров рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год

2017-09-21 18:32 | www.oxu.az | 3

21 сентября в Кабинете министров под председательством премьера Артура Расизаде были рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, концепция и прогнозы социально-экономического развития Азербайджана на последующие три года и другие документы, входящие в бюджетный пакет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании с докладами выступили министр финансов Самир Шарифов и министр экономики Шахин Мустафаев.

По итогам обсуждений было принято решение направить проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, концепцию и прогнозы социально-экономического развития Азербайджана на последующие три года и другие документы, входящие в бюджетный пакет, на рассмотрение президента Азербайджана.

A.C.

