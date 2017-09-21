Генсек ООН попросил Роухани выпустить из тюрьмы экс-сотрудника организации

2017-09-21 20:34 | www.apa.az | 5

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попросил президента Ирана Хасана Роухани отпустить гражданина США и бывшего сотрудника ООН Бакера Намази. Как передает Vesti.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Об этом сообщил представитель ООН после того, как Гутерреш и Роухани провели встречу в рамках Генассамблеи ООН.

«Генеральный секретарь поднял вопрос и вновь попросил выпустить Бакера Намази по гуманитарным соображениям», — отметил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

В октябре 2016 года суд Ирана приговорил 80-летнего Намази и его 46-летнего сына Сиамака к 10 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с США.