В Париже началось масштабное шествие против трудовой реформы

2017-09-21 18:40 | www.oxu.az | 4

Очередная масштабная акция протеста — шествие против реформы трудового законодательства, началась в четверг в Париже, передает Oxu.Az со ссылкой РИА Новости.

Пешая колонна стартовала от бульвара Монпарнас. Шествие должно завершиться на площади Италии.

Люди несут плакаты с надписями "Эммануэль, не трогай мою пенсию", "Макрон ведет войну с людьми" и "Закон Макрона — убийство наших карьер".

Безопасность на манифестации обеспечивают усиленные наряды полиции и спецназ. Улицы, отходящие от маршрута шествия, перекрыты машинами полиции, на некоторых из них стоят водометы.

На прошлой неделе в Париже уже проходила акция протеста против реформы. Тогда участие в ней приняли от 24 тысяч человек (по оценкам полиции) до 60 тысяч человек (по оценкам профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", CGT).

Положения реформы, предложенной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

Ожидается, что в пятницу, 22 сентября, реформа будет обсуждаться на заседании кабинета министров Франции.

В течение дня по всей территории Франции пройдут около 200 различных акций протеста против реформы.

Н.О.