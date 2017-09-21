Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДР

2017-09-21 21:10 | www.trend.az | 4

Американский минфин получил дополнительные полномочия по введению санкций в отношении КНДР, заявил в четверг в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Сегодня я объявляю о новом исполнительном указе, который серьезно расширит наши полномочия", - сказал американский лидер. По его словам, указ дает право применять рестрикции против любого банка, работающего с Пхеньяном.

Известно, что новые санкции будут касаться тех, кто поставляет Пхеньяну технологии и информацию.

ЦБ Китая отдал указания банкам страны прекратить ведение бизнеса с КНДР, также отметил Трамп.

"Центральный банк Китая отдал указания другим банкам - [в КНР] крупная банковская система - немедленно прекратить ведение бизнеса с Северной Кореей, это произошло только что", - сказал глава Белого дома.