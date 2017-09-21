Армянские депутаты находятся с визитом в Баку

2017-09-21 21:30 | www.apa.az | 5

В Баку прибыли председатель Комитета по внешним связям парламента Армении Армен Ашотян и депутат Мане Тандилян.

Как передает АПА, информация об этом опубликована на странице армянского парламента в Facebook.

Отметим, 22 сентября в Баку в рамках ПА «Евронест» будет проведена конференция на тему «Роль парламентов в стимулировании гендерного равенства и здоровья женщин в рамках 3-х и 5-х Целей устойчивого развития в странах Восточного партнерства».

В качестве организаторов мероприятия выступают ММ Азербайджана, Комитет ПА «Евронест» по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, Бакинский офис ООН и Парламентский форум Европы по населению и развитию.

В форуме примут участие депутаты Европарламента и стран-членов ПА «Евронест», представители ООН, Межпарламентского союза форума Европарламента по населению и развитию, а также международные эксперты.