Трамп заявил об ужесточении санкций против ведущих торговлю с КНДР

2017-09-21 21:51 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении санкций против компаний и физлиц, которые ведут торговлю с Северной Кореей. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Новые санкции предусматривают внесение в черный список людей и организации, занимающиеся бизнесом с Северной Кореей, включая судоходные и торговые компании, и направлены на усиление давления в вопросе ядерной и ракетной программы Пхеньяна.

«Новый указ прекратит источники финансирования усилий Северной Кореи по разработке самого смертоносного оружия, известного человечеству», — сказал он перед обедом с лидерами Японии и Южной Кореи.