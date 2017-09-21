Генсек НАТО рассказал об итогах встречи с Лавровым в Нью-Йорке

2017-09-21 22:51 | www.apa.az | 5

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал хорошей встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

«У нас прошла хорошая встреча с министром Лавровым, мы обсудили разные темы, включая важность диалога между Россией и НАТО в период, когда отношения между нами переживают трудные времена», — сказал он.

По словам Столтенберга, в ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся Афганистана и Северной Кореи.