Начался месяц Магеррам

2017-09-22 00:01 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в фетве Совета Гази Управления Мусульман Кавказа (УМК) говорится, что новый Хиджри начало 1439 года – 1 число месяца Магеррам приходится на 22 сентября 2017 года по григорианскому календарю.

Ашура приходится на 1 октября.

Было отмечено, что мероприятия в связи с Ашура должны проводиться в мечетях, очагах поклонения, а также в специально отведенных для этого местах при соблюдении общественного порядка. В священных местах следует соблюдать дисциплину и порядок, нельзя допускать актов самобичевания и действий, которые не одобряются исламом.

Также в фетве говорится, что в последние годы по инициативе УМК в связи с Днем ашуры проводятся акции сдачи крови, что должно стать примером для всех.