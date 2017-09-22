В аэропорту Стамбула самолет съехал с полосы и загорелся

2017-09-22 00:06 | www.apa.az | 5

По меньшей мере четыре человека получили ранения после того, как частный самолет съехал с полосы в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле и загорелся. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV в четверг.

Авария произошла при экстренной посадке самолета. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, которые уже справились с огнем. Аэропорт временно прекратил прием и отправку самолетов.

Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.