Аэропорт в Стамбуле закрыт после крушения частного самолета – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-22 01:07 | www.oxu.az | 5

Самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле был закрыт после того, как частный самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Dogan, самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.

Информации о погибших пока не поступало.

Подробности произошедшего устанавливаются.

21.09.2017 (23:34)

В стамбульском аэропорту Ататюрк разбился частный самолет.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут турецкие СМИ.

По информации СМИ, в результате инцидента приостановлено авиасообщение в аэропорту.

О погибших и пострадавших не сообщается.

A.M.