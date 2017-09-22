Аэропорт в Стамбуле закрыт после крушения частного самолета – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-22 01:07 | www.oxu.az | 5
Самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.
Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле был закрыт после того, как частный самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Dogan, самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.
Информации о погибших пока не поступало.
Подробности произошедшего устанавливаются.
21.09.2017 (23:34)
В стамбульском аэропорту Ататюрк разбился частный самолет.
Как передает Oxu.Az, об этом пишут турецкие СМИ.
По информации СМИ, в результате инцидента приостановлено авиасообщение в аэропорту.
О погибших и пострадавших не сообщается.
A.M.