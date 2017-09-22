Умерла самая богатая женщина в мире

2017-09-22 02:38 | www.apa.az | 5

Самая богатая женщина мира и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг ее дочь Франсуаза Беттанкур-Мейер.

Лилиан Беттанкур сегодня ночью скончалась у себя дома. Ей должно было исполниться 95 лет 21 октября.

Лилиан Беттанкур родилась в Париже в 1922 году. Являлась совладелицей основанной её отцом в 1909 году компании L'Oreal. На протяжении многих лет журнал Forbes включал ее в список самых богатых людей мира. Личный капитал Беттанкур составлял от 36 до 40 миллиардов долларов.