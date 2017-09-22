Трамп назвал Эрдогана другом – ВИДЕО

2017-09-22 01:31 | www.oxu.az | 5

Я думаю, что теперь мы так близки, как никогда прежде.

Американский президент Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана другом и оценил его руководство, несмотря на напряженность между странами в связи с инцидентом 16 мая возле резиденции посла Турции в США.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

«Эрдоган стал моим другом», - цитирует агентство его заявление, сделанное на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Я думаю, что теперь мы так близки, как никогда прежде», - добавил он.

A.M.