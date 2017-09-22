Трамп объявил об ужесточении санкций против КНДР

2017-09-22 02:30 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи в Нью-Йорке объявил, что подписал указ о новых финансовых санкциях против КНДР.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, указ «дает новые мощные инструменты» и направлен прежде всего на «критически важные судоходные и торговые сети КНДР».

Трамп заявил, что указ дает министерству финансов полномочия вводить санкции против любого иностранного банка, который ведет бизнес или облегчает проведение транзакций, связанных с торговлей против КНДР.

«Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу», — сказал Трамп. По его словам, «другие страны тоже не делали того, что должны были».

A.M.