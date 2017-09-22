Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

2017-09-22 00:51 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşme TSİ 22.15'te başladı.

Görüşme saat 23:00 itibariyle sona erdi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ERDOĞAN VE TRUMP'TAN KISA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABF Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum."dedi.

"AMERİKA - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ELE ALMA FIRSATINI BULACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşmeyi gerçekleştireceğiz." sözleriyle başladı.

"İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.