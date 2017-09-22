Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz

2017-09-22 02:46 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen, "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programındaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Toplantıyı düzenleyen komiteye teşekkürlerini dile getiren Erdoğan, "Türk-Amerikan toplumu uzun yıllar iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılarda bulundu ve başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında 6 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu vatandaşlarımız için asimilasyona karşı ama entegrasyondan yana bir politika izliyoruz. Burada da yaşadığı toplumla entegre olmuş Türk Amerikalılar bizim için önemli kazançtır. Sizlerden asıl beklentim Amerikan toplumunun diğer kesimleriyle uyum içinde yaşamanın ötesinde buradaki sosyal ve siyasi hayata aktif şekilde katılmanızdır. Türk Amerikalıların yerel ve federal düzeydeki temsil düzeyinin yükselmesi özellikle seçimle gelinen mevkilere talip olmanız hepimiz için yararlı olacaktır. Bununla birlikte yaşadığınız topluma entegre olmak için ne kadar çalışırsanız çalışın bazı kişilerin sizi sadece Türk Amerikalı kimliğinizle göreceklerini ve buna göre davranacaklarını asla unutmayın. Onun için aranızdaki siyasi, ideolojik veya diğer farklılıkları bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeniz çok önemlidir. Bir olmak iri olmak demektir, diri olmak demektir, kardeş olmak demektir, hep birlikte hedeflerinize ulaşmanız demektir."

"Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor"

Türkiye'nin geçen yıl istiklal ve istikbaline yönelik, tarihinin en alçak saldırılarından birine maruz kaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Feto elebaşının ve mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi ve örgütün faaliyetlerinin önlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri nezdinde pek çok girişimimiz oldu. Maalesef bunlardan henüz bir netice alamadık. Ülkemize karşı Batı medyasında büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Zamanla diğer ülkelerle birlikte Amerika'nın da Feto'nun ve iş birliği yaptığı diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum."

Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden Feto'nun Türkiye'de yaptığı haksızlıkları, akıttığı kanı, 250 şehidimiz var kolay değil, 2 bin 193 gazimiz var, affedilir değil, bunun hesabını soracağız, hukuk içerisinde hesabını soracağız. PKK'nın ve bağlantılı örgütlerin cinayetlerini, eylemlerini, saldırılarını buradaki dostlarınıza sürekli anlatmanızı bekliyoruz. Amerikan kamuoyunu terör örgütlerinin güdümünde yalan, yanlış, iftira yayan kanallar değil, sizin gibi dürüst ve temiz insanlar bilgilendirmelidir. Terör örgütleri adına Amerika'da faaliyet gösteren kişilerin ve kurumların gerçek yüzlerini buradaki namuslu insanlara gösterebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız açıktır. Türk Amerikan toplumu ve Amerikan Müslümanları olarak Fetocular başta olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı hiç kimseyi aranızda barındırmayacağınıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz." dedi.

"Bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir insan bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin ilkesidir. Terörü bir akide meselesi, itikadi bir mesele haline getiren, bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir. Kimse DEAŞ'ı İslam olarak, Müslüman olarak ifade etmesin. DEAŞ'ın İslamla alakası yoktur, bir terör örgütüdür." diye konuştu.

"Hristiyan terörü' 'Yahudi terörü' 'Budist terörü' diye bir şey işittiniz mi?"

Erdoğan, "Dünyanın her yerinde farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor. Ancak sadece fail Müslüman ise bunun adı 'İslami terör' olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensup ise bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç 'Hristiyan terörü', 'Yahudi terörü', 'Budist terörü', şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse 'Ateist terörü' diye bir şey işittiniz mi?" diye konuştu.

"Müslüman için her bir masumun canı dünyaya bedeldir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka kültürlerde bir kişinin ölümünü trajedi, 1 milyon kişinin ölümünü istatistik olarak görenler olabilir ama Müslüman için her bir masumun canı dünyaya bedeldir." dedi.

"Yapmamız gereken tek şey kendimiz olmak"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bir müslümanın içinde yaşadığı topluma kendini benimsetmesi için özel bir şey yapmasına gerek yok. Yapmamız gereken tek şey kendimiz olmak. Eylemci müslüman, inancı ile sınıflandırılır yoksa sınıflandırılmaz."

Kaynak: Milliyet