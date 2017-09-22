Президент Ильхам Алиев во время выступления в Генассамблее ООН сделал серьезное предупреждение Армении - депутат

2017-09-22 01:51 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 72-ой сессии Генассамблеи ООН сделал серьезное предупреждение Армении, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

По его словам, выступление главы государства вызвало большой интерес участников сессии.

Депутат сообщил, что Президент Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан осуществляет важные работы в рамках ООН, рассказал о глобальных форумах Альянса цивилизаций ООН, форумах по межкультурному диалогу, проводимых в стране.

По его словам, глава государства во время выступления еще раз довел до внимания мировой общественности захватническую политику Армении в отношении Азербайджана, отметил, что Армения более 25 лет оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий.

Рауф Алиев подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев отметил необходимость введения санкций в отношении Армении.

(Автор: Самир Али)