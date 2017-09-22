Трамп не исключил возможности переговоров с КНДР

2017-09-22 03:32 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает переговоров с КНДР, передает АПА со ссылкой на Газета.ру.

Трампа спросили, возможны ли переговоры с Пхеньяном. "Почему нет?" — ответил президент США. Встреча Трампа с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи в Нью-Йорке транслировалась американскими телеканалами.

Ранее Трамп сообщил, что подписал указ об ужесточении финансовых санкций против КНДР — в частности, США будут накладывать санкции на любые иностранные банки, которые "существенным образом" помогают торговле КНДР.