Kayseri'de iki araç çarpıştı: 3'ü ağır 9 yaralı

2017-09-22 04:39 | www.trend.az | 1

Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 34 TA 5011 ile 38 DJ 887 plakalı araçlar çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sinem Dilan K, Zeki Ö, İkbal T, Cansu Deniz Y, İrem K, Aslı A, Murat B, Melis D, Tülay Ö. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Sinem Dilan K, Zeki Ö. ve İkbal T'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet