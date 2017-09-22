Ким Чен Ын назвал речь Трампа "безумной"

2017-09-22 05:05 | www.apa.az | 6

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал речь и поведение президента США Дональда Трампа на Генасамблее ООН "безумными" и пообещал, что его страна ответит на них действием. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, полный текст заявления обнародован северокорейским Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын назвал "грубейшим сумасшедшим вздором" речь Трампа, в которой тот заявил о возможности полного уничтожения КНДР. Лидер Северной Кореи обратил внимание, что Трамп не просто пригрозил стране свержением политического строя, но и выразил "антигуманную позицию пойти на уничтожение суверенного государства". Ким Чен Ын назвал американского президента "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком".

Лидер КНДР пообещал, что "США ответят за эту речь", а КНДР предпримет "самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны КНДР".

"И это не риторическое выражение, которые так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — пообещал Ким Чен Ын.

Дональд Трамп в своем выступлении с трибуны ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для Вашингтона, она будет разрушена. Позднее два высокопоставленных представителя администрации США заявили журналистам, что Трамп вышел за пределы дипломатической лексики в отношении лидера Северной Кореи, чтобы "достучаться до него" и показать серьезный настрой.