Турция отправит военный контингент в Ирак и Сирию - президент

2017-09-22 06:48 | www.trend.az | 5
БАКУ/ Trend/ - Турция отправит военный контингент в Ирак и Сирию, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передают местные СМИ.
По его словам, на внеочередное заседание парламента внесен вопрос об отправке военного контингента в Ирак и Сирию, и после получения необходимого разрешения в парламенте данный вопрос будет решен.
В начале недели сообщалось, что Турция готовится к новой военной операции в Сирии совместно со Свободной сирийской армией (ССА).
Как ожидается, в первом ее этапе будут участвовать более 5 тысяч бойцов ССА.
О конкретной дате начала новых военных операций в Сирии не сообщается.
Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы страны приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.
В настоящее время на границе с Сирией дислоцируется около 25 тысяч турецких военных.
По данным СМИ, Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абьяд, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.
Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.
Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD
Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.