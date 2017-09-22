Трамп и Эрдоган заявили о "серьезных последствиях" референдума в Курдистане

2017-09-22 07:27 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказались против референдума о независимости Иракского Курдистана, заявив о "серьезных последствиях" в случае его проведения. Как передает АПА, об этом говорится в поступившем РИА Новости сообщении Белого дома по итогам встречи лидеров в Нью-Йорке.

"Лидеры подтвердили, что отвергают запланированный референдум регионального правительства Курдистана, запланированный на 25 сентября, и подтвердили также, что если референдум состоится, это будет иметь серьезные последствия. Они призвали курдских лидеров начать процесс интенсивных переговоров по всем имеющимся вопросам — США и Турция готовы принять и поддержать этот процесс", — отмечается в сообщении Белого дома.