Названы приоритетные сферы сотрудничества Азербайджана и Румынии

2017-09-22 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание стратегический характер отношений с Азербайджаном, румынская сторона заинтересована в расширении сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационных технологий и других отраслей экономики, сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Румынии Фарид Абдинбеков.

"В настоящее время в Азербайджане действуют 50 румынских компаний, а в Румынии - 15 азербайджанских компаний. Румынское правительство всегда поощряло и поддерживало инвестиции в нашу страну. Азербайджанские компании, работающие в Румынии, в основном действуют в сфере поставок энергопродукции. SOCAR Petrolium SA осуществляет в Румынии масштабные проекты. А румынские компании в свою очередь, заинтересованы во вложении инвестиций в сферы высоких технологий, транспорта, сельского хозяйства и легкой промышленности в Азербайджане", - сказал посол.

Вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес, будут рассмотрены в ходе пятого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Румынией.

Очередное заседание комиссии пройдет в ближайшее время в Бухаресте, азербайджанская сторона ожидает от румынской конкретных сроков его проведения.

"Хотелось бы отметить, что проведение заседания комиссии создаст более реалистичную возможность для всестороннего обзора текущего состояния двусторонних экономических отношений и определения новых направлений сотрудничества в перспективных областях. В рамках заседания планируется также проведение бизнес-форума с участием предпринимателей из обеих стран. Это, в свою очередь, будет способствовать установлению реальных партнерских отношений между деловыми кругами и повышению роста товарооборота", - отметил Абдинбеков.

В этой связи были сделаны соответствующие рекомендации и предложения представителям деловых кругов, которые хотят инвестировать или наладить торговые отношения с Румынией, и установить контакты с румынскими компаниями, добавил дипломат.

Другой важной сферой для двустороннего сотрудничества дипломат назвал туризм.

Одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе встреч на разных уровнях, является сотрудничество в туристическом секторе и перспективы инвестирования Азербайджаном в туристический сектор Румынии. В то же время богатые туристические и рекреационные ресурсы, культура и история Азербайджана были продвинуты на различных выставках в Румынии, на встречах с туристическими компаниями страны, была также предоставлена подробная информация в СМИ, отметил посол.

Что касается открытия прямых рейсов между двумя странами, следует отметить, что это можно сделать только в соответствии с экономическими интересами авиакомпаний, считает дипломат.

"Основным фактором формирования экономических интересов является увеличение потока туристов между странами. Надеюсь, что в результате шагов, предпринятых посольством в этом направлении, в ближайшем будущем можно будет открыть прямой авиарейс между Румынией и Азербайджаном", - сказал дипломат.

Затронув торговые отношения двух стран, дипломат отметил, что объем товарооборота между двумя странами в 2016 году составил 169,82 миллиона долларов, увеличившись на 14,25% по сравнению с 2015 годом.

Хотя эти показатели в целом удовлетворительны, однако считаю, что два государства обладают большим потенциалом для товарооборота, отметил посол. "Одним из основных направлений деятельности посольства Азербайджана в Румынии является укрепление сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. Наша основная деятельность в этом направлении – продвижение национального бренда Made in Azerbaijan в Румынии и оказание необходимой поддержки деловым кругам для экспорта конкурентоспособной азербайджанской продукции в эту страну", - сказал посол.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Румынией в январе-августе 2017 года составил 136, 82 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 18 процентов.

(Автор: Себа Агаева)