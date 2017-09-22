Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Мексике

2017-09-22 08:10 | www.trend.az | 4
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с произошедшим в этой стране разрушительным землетрясением, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы, увечья и большие разрушения.
От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично Бердымухамедов передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Послание было обнародовано в пятницу ранним утром.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC.
(Автор: Гусейн Гасанов)