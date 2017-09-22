Около 200 человек пропали после землетрясения в Мексике

2017-09-22 08:42 | www.oxu.az | 5
Около 200 заявлений о пропаже людей получили власти Мексики после мощного землетрясения.
Как передает Report, об этом заявил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.
«У нас есть приблизительная информация о 200 пропавших без вести, которые подтверждены в поиск через систему Locatel», — цитирует его «РИА Новости».
Также координатор сообщил, что землетрясение разрушило порядка 44 домов в Мехико. По словам Пуэнте, в ближайшее время еще несколько строений могут обрушиться вследствие подземных толчков.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения увеличилось до 273 человек.