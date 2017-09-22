Трамп и Эрдоган заявили о «серьезных последствиях» референдума в Курдистане

2017-09-22 08:48 | www.oxu.az | 5

Трамп и Эрдоган заявили о «серьезных последствиях» референдума в Курдистане

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказались против референдума о независимости Иракского Курдистана, заявив о «серьезных последствиях» в случае его проведения.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в поступившем РИА Новости сообщении Белого дома по итогам встречи лидеров в Нью-Йорке.

«Лидеры подтвердили, что отвергают запланированный референдум регионального правительства Курдистана, запланированный на 25 сентября, и подтвердили также, что если референдум состоится, это будет иметь серьезные последствия. Они призвали курдских лидеров начать процесс интенсивных переговоров по всем имеющимся вопросам — США и Турция готовы принять и поддержать этот процесс», — отмечается в сообщении Белого дома.

A.C.

