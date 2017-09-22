Пхеньян пригрозил ответить Трампу новым испытанием водородной бомбы

2017-09-22 08:55 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать «небывалое» испытание водородной бомбы в Тихом океане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

«Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына — прим. ред.), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане», — приводит его слова «Ренхап».

Сам лидер КНДР Ким Чен Ын назвал речь Трампа «безумной», а его самого «хулиганом и гангстером, играющим с огнем» и заявил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента, в котором тот пообещал разрушить КНДР, если она будет угрожать безопасности США.

A.C.

